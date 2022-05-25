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Президент підтримав петицію про візовий режим із Росією

25/05/2022 20:36

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповіді глави держави на таке звернення на сайті офісу президента.

“Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую.

З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання”, – відповів президент.

Петицію “Створити візовий режим для громадян Російської Федерації” на сайті президента оприлюднили 11 лютого 2022 року.

Ініціатором вказаний громадянин України М.В. Мазура. Звернення набрало майже 27 тисяч голосів. Вказано, що Зеленський її “успішно підтримав”.

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Україна

Президент підтримав петицію про візовий режим із Росією

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії. Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповіді глави держави на таке звернення на сайті...

Війна з Росією

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