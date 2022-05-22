Зеленський анонсував спільний контроль на кордоні з Польщею та розширені можливості для поляків в Україні

Анджей Дуда і Володимир Зеленський у Верховній Раді. Фото: ВР

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість із Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами (щодо спільного прикордонно-митного контролю), та про намір внести зміни до законодавства, щоб надати громадянам Польщі в Україні розширені можливості.

Як передає “Європейська правда“, про це президент України сказав у неділю, 22 травня, після промови у Верховній Раді президента Польщі Анджея Дуди.

Зеленський подякував Сейму Польщі за прийняття закону про допомогу громадянам України, зазначивши, що це безпрецедентне рішення, яке надає українцям у Польщі майже такі самі права й можливості, як у поляків. “Це великий крок і жест великої душі, на які здатен тільки великий друг України. ​І цей крок не залишиться одностороннім. Ближчим часом я подам до Верховної Ради України аналогічний – дзеркальний – проєкт. Дай Боже, аби польским громадянам ніколи в житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, які показують, що українці й поляки – рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон – швидко і явною більшістю голосів”, – заявив Зеленський. Він не розкрив деталей законопроєкту, який планує.

Водночас президент окреслив домовленість із Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону.

“​​Ми рідні. І між нами немає бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони (кордони) давно не розділяють. Тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу”, – сказав Зеленський.

“​І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті”, – додав він.

Він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які все ще вагаються щодо статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.

Володимир Зеленський також наголосив, що Росія, розв’язавши війну, мимоволі змусила Україну та Польщу забути суперечки щодо спільного минулого.

Як відомо, 22 травня в Україні з візитом перебуває президент Польщі Анджей Дуда. Він – перший лідер іноземної держави, що виступив у Верховній Раді після початку масштабного вторгнення РФ.

Раніше Дуда вже казав, що в майбутньому між Польщею й Україною не буде кордону.

Читайте також:

Зеленський знав про вторгнення РФ та попереджав Дуду про це