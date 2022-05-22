Home / Війна / “Не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС”: виступ Анджея Дуди у Верховній Раді

“Не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС”: виступ Анджея Дуди у Верховній Раді

22/05/2022 15:08

Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Верховній Раді зацитував Івана Франка, наголосив на дружніх і добросусідських взаєминах між нашими державами й запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.

Відео виступу польського очільника публікують у соцмережах деякі народні депутати, а також голова ВР Руслан Стефанчук.

“Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна”, — наголосив Дуда.

Він став першим лідером іноземної держави, який виступив у парламенті України після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Як наголосив Стефанчук, “уперше зала Верховної Ради чує такі гучні оплески”.

Президент Польщі наголосив, що Україна обов’язково стане членом Євросоюзу, і він особисто разом із колегами докладуть для цього всіх зусиль, щоб переконати лідерів держав-скептиків ЄС.

“Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС. Адже сьогодні обличчя вільного світу – це обличчя України”, – наголосив Дуда.

Також польський очільник цитував слова Івана Франка про “дух, що тіло рве до бою”, говорив про нашу єдність та відповідальність, дякував Збройним силам України за захист Європи й наголошував на тому, що героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історію.

Дуда наголосив, що після злочинів росіян у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах “не може бути повернення до жодних справ із Росією”.

Окрім того, Дуда запропонував підписати нову угоду про добросусідство між Україною і Польщею.

“На моє глибоке переконання, настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців”, – наголосив лідер Польської держави.

Він також душевно звернувся до українців, які рятуються від війни у Польщі: “Ви – не біженці. Ви – наші гості”.

Він також нагадав, що тоді, коли всі посли іноземних держав виїхали з Києва або й узагалі з України, передбачаючи швидку поразку нашого війська перед навалою рашистів, Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький залишився й надалі перебував в українській столиці.

“Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на “Євробаченні“, – підсумував після виступу Дуди Володимир Зеленський.

Читайте також:
Прем’єр Польщі закликав ізолювати Путіна, а не “зберегти йому лице”

Унікальних переглядів: 40
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський анонсував спільний контроль на кордоні з Польщею та розширені можливості для поляків в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість із Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами (щодо спільного прикордонно-митного контролю), та про намір внести зміни до законодавства,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse