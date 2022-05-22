“Не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС”: виступ Анджея Дуди у Верховній Раді

Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Верховній Раді зацитував Івана Франка, наголосив на дружніх і добросусідських взаєминах між нашими державами й запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.

Відео виступу польського очільника публікують у соцмережах деякі народні депутати, а також голова ВР Руслан Стефанчук.

“Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна”, — наголосив Дуда.

Він став першим лідером іноземної держави, який виступив у парламенті України після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Як наголосив Стефанчук, “уперше зала Верховної Ради чує такі гучні оплески”.

Президент Польщі наголосив, що Україна обов’язково стане членом Євросоюзу, і він особисто разом із колегами докладуть для цього всіх зусиль, щоб переконати лідерів держав-скептиків ЄС.

“Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС. Адже сьогодні обличчя вільного світу – це обличчя України”, – наголосив Дуда.

Також польський очільник цитував слова Івана Франка про “дух, що тіло рве до бою”, говорив про нашу єдність та відповідальність, дякував Збройним силам України за захист Європи й наголошував на тому, що героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історію.

Дуда наголосив, що після злочинів росіян у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах “не може бути повернення до жодних справ із Росією”.

Окрім того, Дуда запропонував підписати нову угоду про добросусідство між Україною і Польщею.

“На моє глибоке переконання, настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців”, – наголосив лідер Польської держави.

Він також душевно звернувся до українців, які рятуються від війни у Польщі: “Ви – не біженці. Ви – наші гості”.

Він також нагадав, що тоді, коли всі посли іноземних держав виїхали з Києва або й узагалі з України, передбачаючи швидку поразку нашого війська перед навалою рашистів, Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький залишився й надалі перебував в українській столиці.

“Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на “Євробаченні“, – підсумував після виступу Дуди Володимир Зеленський.

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