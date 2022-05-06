У майбутньому між Польщею й Україною не буде кордону, – Дуда

Анджей Дуда

Кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а можливо, і на століття.

Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда у виступі 5 травня.

“На десятиліття, а може, дай Бог, на століття братську для Польщі державу, і як сподіваюся, пророчо сказав Зеленський, між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє загальне щастя та спільну силу, яка дозволить відображати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу”, – сказав Дуда.

Як повідомляв у квітні посол Андрій Дещиця, до Польщі з України, рятуючись від війни, виїхали 2,3 млн осіб.

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