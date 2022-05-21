Зеленський знав про вторгнення РФ та попереджав Дуду про це

Володимир Зеленський і Анджей Дуда під час зустрічі в Польщі 21 січня 2022. Фото: пресслужба ОП

23 лютого, коли польський президент Анджей Дуда перебував у Києві з візитом, Володимир Зеленський сказав йому, що Росія атакує Україну “впродовж найближчих кількох годин”.

Про це Дуда розповів про це в інтерв’ю виданню Polska Times, яке опубліковане 12 травня.

Зі слів Дуди, тоді вони мали не тільки розуміння, що “це мало закінчитися конфліктом, тому що ніхто просто так не стягує стільки військ, як це зробила Росія”, а й дані розвідки.

“Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована впродовж найближчих кількох годин”, – згадав він.

Дуда описує ті моменти як “дуже зворушливу зустріч і дуже зворушливий момент” для нього.

“Я почув від нього (Зеленського): “Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які воюють вісім років, добре знаються на боях. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році”, – розповів польський президент про розмову напередодні вторгнення РФ.

Зі слів Дуди, наприкінці візиту Зеленський сказав йому: “Анджей, можливо, ми бачимося востаннє”.

“Я щиро боявся, що більше його не почую. У нас міцні відносини, побудовані цією війною на виключно твердому ґрунті”, – прокоментував польський лідер.

Він згадав, що ще раніше, під час кількаденної зустрічі у “Віслі” в січні, Зеленський говорив йому, що Україна готується до вторгнення РФ та що вона “захищатиметься за будь-яку ціну” та що “Росія, якщо нападе, дізнається, що таке хоробрість українців”.

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