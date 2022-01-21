Зеленський у Польщі обговорив із Дудою питання безпеки, візит триває

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у перший день візиту до Польщі обговорив із президентом Анджеєм Дудою безпекові виклики та питання енергетики.

Про це глава Української держави повідомив у твітері в четвер, 20 січня.

“Тривають продуктивні переговори з моїм другом Анджеєм Дудою. Обговорили безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері, посилення енергетичної взаємодії. Визначили подальший графік зустрічей”, – зазначається в повідомленні.

Пізно увечері того самого дня на сторінці Зеленського в інстаграмі з’явилося фото з “неформального” продовження зустрічі з Дудою в його резиденції у курортному місті Вісла.

“Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність”, – написав президент України, подякувавши польському колезі за гостинність.

Дуда, своєю чергою, повідомив, що під час зустрічі вони із Зеленським спілкувалися про ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії.

Візит президента України до Польщі, який розпочався 20 січня, триватиме два дні. Як повідомили в офісі президента, заплановано низку зустрічей глав держав у форматі віч-на-віч та в широкому складі та обговорення “всього спектру важливих для обох країн питань і спільних викликів”. “Основною темою залишається питання безпеки”, – зазначили в ОП.

Зеленського у поїздці супроводжують керівник ОП Андрій Єрмак та його заступник Андрій Сибіга.

Як розповів журналістам голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, Варшава розглядає можливість надання Києву військової допомоги.

“Про це розмовляють президенти”, – підкреслив Солох в ефірі TVP.INFO, відповідаючи на запитання, чи Польща має намір надати Україні військову підтримку в контексті воєнної агресії Росії.

За його словами, під час спілкування Зеленського і Дуди “обговорюватимуться можливості підтримки України також і в матеріальному плані, а не лише у контексті політичної підтримки”, – пише Wnp.pl.

Солох також повідомив, що перед зустріччю із Зеленським Дуда обговорив питання надання допомоги Україні у колі представників польського уряду, зокрема керівництва міноборони, МВС та МЗС Польщі. Читайте також:

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