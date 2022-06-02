Ще 150 “двохсотих”: Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 2 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 2 танків, 11 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 30 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1363 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3354 (+11),

артилерійських систем – 661 (+2),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 95 (+1),

літаків – 210 (+2),

гелікоптерів – 175 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилатих ракет – 120,

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35),

спеціальної техніки – 51 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 1 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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