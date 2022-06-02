Воїни 128 огшбр назавжди “приземлили” новітній ворожий дрон-камікадзе “Куб”

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збили російський безпілотник-камікадзе “Куб”.
Про це вранці в четвер, 2 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Апарат розроблено концерном «Калашніков» і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.
«Куб» ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає”, – йдеться в повідомленні.
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