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Воїни 128 огшбр назавжди “приземлили” новітній ворожий дрон-камікадзе “Куб”

02/06/2022 09:19

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збили російський безпілотник-камікадзе “Куб”.

Про це вранці в четвер, 2 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Апарат розроблено концерном «Калашніков» і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

«Куб» ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає”, – йдеться в повідомленні.

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