На Харківщині ліквідований окупант Антон Федосєєв, який пішов на війну вбивати українців, щоб зробити собі пластичну операцію

У Харківській області ліквідований російський військовий Антон Федосєєв. Він пішов на війну в Україну, щоб заробити грошей на пластичну операцію.

Про це в середу, 1 червня, повідомили “Север.Реалии” (проєкт російської служби “Радіо Свобода”).

Механік-водій 200-ї окремій мотострілецької бригади ЗС РФ Антон Федосєєв народився із складним дефектом лиця: під час пологів пуповина обмотала голову, йому зробили термінову операцію.

Він виріс у багатодітній сім’ї, де мати виховувала їх одна, батько помер в 2004 році.

Сестра рашиста Альона Федулова розповіла, його мрією була пластична операція, щоб виправити форму носа, але заробити на неї в селі було неможливо. Тому, щоб отримати грошей, після служби в армії він погодився на контракт і пішов на війну.

“Коли Антону запропонували їхати до України, він, як я зрозуміла, ще міг відмовитися. Але він завжди казав: «Я ж не боягуз», от і погодився”, – сказала сестра.

Востаннє вона розмовляла із братом 10 травня. Федосєєв зателефонував похвалитися гарною зарплатою, через яку тепер може допомагати мамі грошима. Вважав, що потім “матиме велику відпустку, і він обов’язково приїде”.

Військового ліквідували 19 травня на Харківщині. До рідного села Великий Сабськ в Ленінградській області окупант повернувся в цинковій труні, поховали рашиста 25 травня.

Сестра Федосєєва зараз займається оформленням виплати за його загибель.

“А те, що в трунах повертаються… Я не знаю, чи потрібна нам була ця “спецоперація”, я не зналася на цьому, навіть не читаю новини. Менше знаєш – міцніше спиш”, – сказала Федулова.

“І замість того, щоб угандошити балалайкой тих, хто дражнився, оцейво з кривим носом вирішило піти трохи повбивати українців, щоб заробити на пластичну операцію. Але не вспіло, бо пагібло. Так і лежатиме в кульочку з кривим носом, але вже не встидається принаймні. Отакі новини естетичної індустрії”, – написала у фейсбуці громадська діячка і блогерка Олена Монова.

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