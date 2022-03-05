“Холодний Яр” проти “200-ї бригади”: яке розмаїття техніки відбили у ворога. ВІДЕО

Танки, бронемашини, “Буратіно”, бензовози, КамАЗи – російська армія під ударом ЗСУ на Харківщині покидала свою техніку і втекла.

Про це повідомляє 93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”, яка й завдала удару.

Боєць 93 омбр “Сокіл” жартома називає розбитого противника “200-ю бригадою”.

Пресслужба “холодноярців” зафіксувала розбиту і трофейну техніку на відео – загалом близько 30 одиниць.

Серед цієї маси – танк Т-80БВМ сучасної модифікації, що має доопрацьований газотурбінний двигун ГТД-1250 потужністю 1250 к.с., комплекс модульного динамічного захисту “Релікт”, протикумулятивні екрани, новий багатоканальний приціл навідника “Сосна-У”, що включає візирний, тепловізійний, далекомірний канали і канал управління ракетою.

Нагадаємо, 4 березня підрозділи ЗС України успішно перейшли в контрнаступ під Харковом.

відео: Ірина Рибакова

Читайте також:

93-тя бригада на окремих ділянках відтіснила росіян до державного кордону