Загарбники контролюють близько 20% території України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська зараз контролюють майже 20% території нашої держави.

Проте від початку повномасштабного вторгнення українські сили оборони звільнили 1 017 населених пунктів.

Про це він сказав у четвер, 2 червня, у зверненні до політиків і народу Люксембургу.

“Російські війська зайшли у 3 620 населених пунктів України. 1017 із них уже вдалося звільнити, ще 2 603 мають бути деокуповані. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території, майже 125 тисяч кв. км – це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих”, – зазначив глава держави.

Водночас він нагадав, що Росія розв’язала війну проти України ще вісім років тому й внаслідок загарбницьких дій з 2014 року до 24 лютого цього року контролювала майже 43 тис. кв км території – Криму та третини Донеччини й Луганщини.

Також президент наголосив, що наразі близько 300 тис. кв. км української території забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися.

Зеленський додав, що 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями, понад 5 млн, серед яких здебільшого жінки й діти, виїхали за кордон.

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