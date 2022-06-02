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Окупанти не дали вивезти по “зеленому коридору” жодної дитини з Херсонщини, – ОВА

02/06/2022 13:25

У Херсонській області російські окупанти не дали жодного “зеленого коридору”, навіть для вивезення з області дітей.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута, передає “Радіо Свобода”.

“Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридора на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали”, – сказав він.

За словами Лагути, є інформація, що в Олешківському інтернаті – “надзвичайно важка ситуація”.

“Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація, – “Н”), але от про вивезення таких дітей за межі Херсонщини – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму”, – повідомив очільник області, додавши, що спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.

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