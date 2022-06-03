ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 100 – 03.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

9:30

Загальні бойові втрати противника за 100 днів великої війни – з 24.02 по 03.06 (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу близько – 30950 (+100) осіб ліквідовано

танків ‒ 1367 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12)

артилерійських систем – 661 (+14)

РСЗВ – 207

засобів ППО – 95

літаків – 210

гелікоптерів – 175

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14)

крилатих ракет – 121 (+1)

кораблів /катерів – 13

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4)

спеціальної техніки – 51

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

9:15

ДПСУ: за 100 днів повномасштабної війни кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб.

⬅️Із них на виїзд з країни прослідували понад 5,2 млн осіб, переважна більшість з яких – громадяни України.

➡️На в’їзд в Україну за цей час прослідували майже 2,7 млн громадян України.

Після восьмої

Ввечері 2 червня росіяни обстріляли село Мар’янське Криворізького району на Дніпропетровщині. Поранені троє людей, повністю зруйновані кілька приватних будинків, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Постраждалі – жінка 35 років, двоє дітей – 5 та 10 років. “Легкі”.

Ранок

Напередодні російські загарбники накрили вогнем артилерії Лисичанськ, загинула жінка. Також завдали ракетного удару по селищу Мирна Долина Попаснянського району на Луганщині, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків.

У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці.

Вчора (2 червня) зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку”, – написав Гайдай.

За словами голова ВЦА Лисичанська Олександра Заїки, у Лисичанську на 60% зруйнована інфраструктура та житлові будинки.

Траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійними обстрілами окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі. У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п’ята частина населення Лисичанська.

Після сьомої

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. Поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території Російської Федерації. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкирівка, Моспине, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульків, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших.

Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

Після сьомої

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях, – ГШ ЗСУ.

Після сьомої

Генштаб ЗСУ про обстановку на Донецькому напрямку: російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу села Студенок (на північний захід від Святогірська), бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.

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Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.