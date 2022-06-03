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Українські війська відтіснили окупантів від двох сіл під Сєвєродонецьком

03/06/2022 16:57

Українські захисники відсунули окупантів від сіл Метьолкіне та Білогорівка на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 3 червня, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

“На Сєвєродонецькому напрямку українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити села Метьолкіне та Білогорівка. Ворог зазнав втрат і відійшов”, – зазначив речник.

Метьолкіне – село на східній околиці Сєвєродонецька (Луганська область)

Білогорівка – село на трасі Бахмут-Лисичанськ (Донецька область)

За його словами, на Донецькому ворог зосередився на спробах оточення наших військ у районах Сєвєродонецька і Лисичанська.

Станом на ранок противник за підтримки авіації вів штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька, зазнає втрат. Наразі активні бої тривають.

Також на Бахмутському напрямку українські воїни не дають противнику відтіснити їх із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

На Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбивають штурмові дії російських окупантів у районах населених пунктів Долина та Богородичне (17 км на північний захід від Слов’янська).

За підтримки штурмової та армійської авіації агресор веде вогонь майже по всій лінії зіткнення та намагається закріпитися у селищі Комишуваха.

На Авдіївському напрямку Збройні сили України відбили атаку росіян в напрямку Красногорівки та відтіснили їх на попередні позиції.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів, у тому числі із застосуванням армійської та штурмової авіації. Метою таких дій є зниження бойового потенціалу наших військ, зазначив Мотузяник.

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