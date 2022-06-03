Росіяни зі своєї території обстріляли прикордоння на Чернігівщині з важкої артилерії

Фото: пресслужба ОК "Північ"

Російські військові вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області, зафіксовано понад 40 вибухів.

Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходи) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.

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Втрат серед особового складу та техніки не має.

Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило”, – йдеться в повідомленні.

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