Росіяни зі своєї території обстріляли прикордоння на Чернігівщині з важкої артилерії

Російські військові вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області, зафіксовано понад 40 вибухів.
Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходи) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.
Втрат серед особового складу та техніки не має.
Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило”, – йдеться в повідомленні.
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