У Білорусі помітили ешелон із технікою, який перекидають на прикордоння з Україною. ВІДЕО

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У Білорусі з Гродно до Брестської області перевозять понад 50 одиниць військової техніки.

Про це в четвер, 2 червня, інформує “Українська правда” з посиланням на Belarusian Hajun project.

Напередодні на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району відбувалося завантаження військової техніки.

❗️Over 50 units of military equipment are being transported from Grodno to Brest region.

Yesterday, military equipment was being loaded at Karobchytsy and Svislach railway stations, Grodno district.

The equipment included 37 infantry fighting vehicles, 5 Osa missile systems,

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В оснащення входило 37 БМП, дві вантажівки “Урал”, БРДМ-2, тягач БТС-4, п’ять ракетних комплексів “Оса”, дві бази для ракетного комплексу “Оса”, покриті брезентом.

Техніка належить Збройним силам Білорусі, багато машин мають червоні квадрати.

2 червня близько 8:00 цей потяг відправився з Гродно.

О 10:00 його помітили в Барановичах та Лісному. Через 40 хвилин його бачили поблизу Доманово (Івацевицький район), а об 11:00 – в Івацевичах, він рухався в бік Бреста.

Частина цього обладнання, завантаженого в потяг, перебувала в Хойниках із 7 травня.

За інформацією “Білоруського Гаюна”, раніше воно використовувалося для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області.

Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.

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