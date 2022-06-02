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У Білорусі помітили ешелон із технікою, який перекидають на прикордоння з Україною. ВІДЕО

02/06/2022 15:08

У Білорусі з Гродно до Брестської області перевозять понад 50 одиниць військової техніки.

Про це в четвер, 2 червня, інформує “Українська правда” з посиланням на Belarusian Hajun project.

Напередодні на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району відбувалося завантаження військової техніки.

В оснащення входило 37 БМП, дві вантажівки “Урал”, БРДМ-2, тягач БТС-4, п’ять ракетних комплексів “Оса”, дві бази для ракетного комплексу “Оса”, покриті брезентом.

Техніка належить Збройним силам Білорусі, багато машин мають червоні квадрати.

2 червня близько 8:00 цей потяг відправився з Гродно.

О 10:00 його помітили в Барановичах та Лісному. Через 40 хвилин його бачили поблизу Доманово (Івацевицький район), а об 11:00 – в Івацевичах, він рухався в бік Бреста.

Частина цього обладнання, завантаженого в потяг, перебувала в Хойниках із 7 травня.

За інформацією “Білоруського Гаюна”, раніше воно використовувалося для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області.

Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.

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