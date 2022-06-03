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У Маріуполі дістали шість тіл з-під завалів розстріляного ворожим танком будинку. ФОТО

03/06/2022 11:22

У тимчасово окупованому Маріуполі, в районі, де ворожий танк впритул розстріляв цивільні будинки, дістали шість тіл загиблих та вивезли до братської могили.

Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він нагадав про пропагандистське відео Russia Today (RT), на якому російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру у Маріуполі.

Це відео було знято в районі вулиці Пашковського та проспекту Першого травня.

“Зараз окупанти приступили до знищення доказів власних злочинів в цьому районі. Вчора з під завалів дома на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали 6 тіл загиблих цивільних.

П’ять трупів чоловіків та один – жіночій.

«Знахідку» одразу вивезли до братської могили в с. Виноградне”, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що це – перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних в Маріуполі для відеоконтенту.

“Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали”, – наголосив радник мера.

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