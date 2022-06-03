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Зеленський нагородив відзнакою за мужність батальйон морських піхотинців

03/06/2022 21:13

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі глави держави №386/2022 від 3 червня.

“З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України”, – ідеться в документі.

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