Зеленський нагородив відзнакою за мужність батальйон морських піхотинців

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі глави держави №386/2022 від 3 червня.
“З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України”, – ідеться в документі.
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