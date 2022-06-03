Окупанти обстріляли село у Криворізькому районі, серед поранених – діти

Росіяни ввечері 2 червня обстріляли село Мар’янське Криворізького району на Дніпропетровщині. Поранені троє людей, повністю зруйновані кілька приватних будинків.

Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у телеграмі.

“По вечірніх прильотах в Мар’янське: повністю зруйновано кілька приватних будинків, газопровід, системи електропостачання. Пожежу загасили.

Постраждалі – жінка 35 років, двоє дітей – 5 та 10 років. Легкі. Медична допомога надана”, – написав він.

У Кривому Розі ситуація, станом на ранок 3 червня, повністю контрольована.

Із десяти населених пунктів Криворізького району, в яких через грозу зникла електроенергія, у шести електропостачання відновили, щодо чотирьох ще працюють спеціалісти.

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