Українські військові почали опановувати HIMARS, – ЗМІ

Ілюстративне фото

Збройні сили України розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив американський журналіст Метт Сейлор у твіттері.

“За словами високопоставленого чиновника з оборони, українські військові розпочали навчання на HIMARS, які надсилають США.

Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання триватиме близько трьох тижнів”, – написав журналіст, що висвітлює новини Пентагону.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

Довідково

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.

Читайте також:

ЗСУ будуть самі вирішувати, на яку відстань стріляти з HIMARS, – посол США