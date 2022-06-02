Home / Війна / ЗСУ будуть самі вирішувати, на яку відстань стріляти з HIMARS, – посол США

ЗСУ будуть самі вирішувати, на яку відстань стріляти з HIMARS, – посол США

02/06/2022 18:31

Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що командування Збройних сил України буде самостійно ухвалювати рішення щодо дальності ударів з артилерійських систем HIMARS, які американська влада планує передати найближчим часом.

Про це Брінк заявила в четвер, 2 червня, на брифінгу.

“Уряд США учора підписав акт про надання пакету збройної допомоги України коштом 700 мільйонів доларів. У цьому пакеті включили також артилерійські установки HIMARS. Насамперед їхнє надання має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є (на озброєнні ЗСУ – Н) зараз. Питання відстані ударів (з цих установок – Н.) буде вирішуватися Збройними силами України самостійно”, – цитує Брінк “Українська правда”.

За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена в подальшому буде ухвалювати наступні пакети збройної допомоги за рахунок коштів, передбачених законом щодо допомоги Україні на 40 мільярдів.

Кількість та типи озброєння, яких потребуватиме Україна, будуть уточнюватися в ході консультацій між американською владою та українським військово-політичним керівництвом, зважаючи на перебіг бойових дій. США зацікавлені в тому, аби надати ЗСУ самі ті види озброєння, які нагально потрібні на лінії фронту.

Брінк заявила, що вона дуже рада очолити команду дипломатів США в Україні. За її словами, вона не воліла би працювати зараз в іншому місці на планеті, бо в Україні вирішується доля Європи, тож вона хоче допомогти Україні відстояти незалежність.

Американська посол наголосила, що уряд США буде надавати Україні необхідну допомогу і підтримку до моменту перемоги України у війні з Росією. Окрім цього, американські дипломати будуть активно залучені в процес координації збройної допомоги від інших партнерів України та її транспортування.

Читайте також:
Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нацполіція оголосила підозри 10 військовим “елітного підрозділу” армії РФ, які крали у Бучі білизну та техніку

Російським військовослужбовцям, які обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам, оголошено підозри. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у четвер, 2 червня. Слідчі встановили причетність військовослужбовців...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse