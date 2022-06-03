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На Черкащині затримали агента ФСБ. ВІДЕО

03/06/2022 14:57

У Черкаській області контррозвідники Служби безпеки України затримали ворожого агента, який зібрав фото і точні координати блокпостів, підрозділів Збройних сил та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресцентр СБУ.

Завдяки роботі правоохоронців на випередження витоку даних не відбулося, а самого зрадника затримано “на гарячому”– під час зйомки одного з військових об’єктів.

Зловмисником виявився колишній працівник органів виконавчої влади та активний шанувальник забороненої “Партії Шарія”.

Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв’язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.

Для анонімності агент спілкувався зі своїми кураторами виключно через месенджер. За кожне повідомлення йому обіцяли грошову винагороду.

Зараз перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він зробив запит у ФСБ про зброю:

  • пістолети з глушником та прицілами;
  • набої з магазинами;
  • гранати із запалами;
  • протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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Україна

На Черкащині затримали агента ФСБ. ВІДЕО

У Черкаській області контррозвідники Служби безпеки України затримали ворожого агента, який зібрав фото і точні координати блокпостів, підрозділів Збройних сил та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам. Про...

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