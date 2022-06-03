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В Україні знешкодили злочинне угруповання, що передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу

03/06/2022 09:48

Правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке передавало російських окупантам розвіддані та прибутки від торгівлі наркотиками.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Під час масштабної операції у Києві та Чернігові нейтралізували міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.

“Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора.

Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ”, – йдеться в повідомленні.

Загалом до угруповання входило більше 20 людей.

Свій “товар” реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих телеграм-каналів.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявили:

  • велику партію, підготовлених до продажу психотропів;
  • обладнання для його фасування;
  • комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які використовували у злочинній діяльності.

Двох організаторів угруповання правоохоронці затримали. Вирішують питання про повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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Україна

В Україні знешкодили злочинне угруповання, що передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу

Правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке передавало російських окупантам розвіддані та прибутки від торгівлі наркотиками. Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України. Під час масштабної операції...

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