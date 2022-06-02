СБУ запобігла серії кібератак на органи влади й знешкодила угруповання хакерів

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські правоохоронці нейтралізували понад 270 кібератак на ІТ-системи держустанов, операторів зв’язку та засобів масової інформації нашої держави.
Про це в четвер, 2 червня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.
За 99 днів викрили десятки мереж російських інтернет-агентів, які “розганяли” дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали громадян підтримати російських загарбників.
У Полтавській області:
Для проведення підривної діяльності хакери одержали гроші через заборонені російські платіжні системи.
Комунікацію між собою та своїм російським “куратором” підтримували з використанням закритих каналів зв’язку.
Також на території регіону ліквідовано ботоферму спецслужб РФ, яку окупанти використовували для розповсюдження ворожої пропаганди та дезінформації.
Для масового поширення деструктивного контенту застосовували майже 7 тисяч фейкових акаунтів, зареєстрованих на телефонні номери як українських, так і іноземних операторів мобільного зв’язку.
У Вінниці:
Крім того, у спілкуванні зі своїми контактами в РФ вона передавала інформацію про ворожі ракетні обстріли по Вінниці.
Наразі матеріали кримінального провадження направлено до суду.
У Києві:
Для розповсюдження ворожої агітації зловмисник використовував заборонені в Україні соцмережі “Вконтакте” і “Одноклассники”.
На Донеччині:
Крім того, зловмисник пропагував ідеї фізичної розправи над представниками державної влади в Україні.
У Рівненській області:
Зловмисниця публічно заперечувала факти вбивства окупантами мирних людей на Київщині та ракетних обстрілів загарбниками по українським містам, у тому числі залізничного вокзалу у Краматорську.
На Черкащині:
кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів. Задокументовано, що мешканці Черкащини вели активну прокремлівську пропаганду на сторінках у російських соцмережах та у багатотисячних інтернет-спільнотах. Вони відкрито підтримували дії загарбників та вихваляли успіхи так званої «денацифікації».
“СБУ продовжує системно викривати та знешкоджувати загрози підривної діяльності агресора проти державної безпеки України”, – наголосили в пресцентрі.
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