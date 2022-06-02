СБУ запобігла серії кібератак на органи влади й знешкодила угруповання хакерів

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські правоохоронці нейтралізували понад 270 кібератак на ІТ-системи держустанов, операторів зв’язку та засобів масової інформації нашої держави.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

За 99 днів викрили десятки мереж російських інтернет-агентів, які “розганяли” дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали громадян підтримати російських загарбників.

У Полтавській області:

співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб Росії. Зловмисники планували здійснити серію потужних кібератак на електронні системи органів влади та об’єкти критичної інфраструктури України. До складу злочинної групи входило четверо хакерів, які спеціалізувалися на проведенні DDos-атак на цифрові інформаційні ресурси.

Для проведення підривної діяльності хакери одержали гроші через заборонені російські платіжні системи.

Комунікацію між собою та своїм російським “куратором” підтримували з використанням закритих каналів зв’язку.

Також на території регіону ліквідовано ботоферму спецслужб РФ, яку окупанти використовували для розповсюдження ворожої пропаганди та дезінформації.

Для масового поширення деструктивного контенту застосовували майже 7 тисяч фейкових акаунтів, зареєстрованих на телефонні номери як українських, так і іноземних операторів мобільного зв’язку.

У Вінниці:

слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо місцевої жительки, яка виступала за агресію РФ проти України та виправдовувала злочини окупантів. Встановлено, що зловмисниця входила до складу забороненої в нашій державі “Партії Шарія” і підтримувала тісні зв’язки з кремлівськими пропагандистами.

Крім того, у спілкуванні зі своїми контактами в РФ вона передавала інформацію про ворожі ракетні обстріли по Вінниці.

Наразі матеріали кримінального провадження направлено до суду.

У Києві:

затримали російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні. Також він публічно підтримував ведення агресивної війни проти нашої держави і заперечував факти військових злочинів РФ.

Для розповсюдження ворожої агітації зловмисник використовував заборонені в Україні соцмережі “Вконтакте” і “Одноклассники”.

На Донеччині:

співробітники Дніпропетровського підрозділу СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору. Свої заклики записував на відео і поширював через власні акаунти у соцмережах.

Крім того, зловмисник пропагував ідеї фізичної розправи над представниками державної влади в Україні.

У Рівненській області:

за матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт стосовно ще однієї ворожої поплічниці. Нею виявилась колишня працівниця одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

Зловмисниця публічно заперечувала факти вбивства окупантами мирних людей на Київщині та ракетних обстрілів загарбниками по українським містам, у тому числі залізничного вокзалу у Краматорську.

На Черкащині:

кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів. Задокументовано, що мешканці Черкащини вели активну прокремлівську пропаганду на сторінках у російських соцмережах та у багатотисячних інтернет-спільнотах. Вони відкрито підтримували дії загарбників та вихваляли успіхи так званої «денацифікації».

“СБУ продовжує системно викривати та знешкоджувати загрози підривної діяльності агресора проти державної безпеки України”, – наголосили в пресцентрі.

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