У США вперше визнали, що допомагають Україні кібератаками

Начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне заявив, що американські військові здійснюють “наступальні хакерські операції” на підтримку України.
Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, опублікованому в середу, 1 чеврня.
“Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні”, – сказав командувач американських кібервійськ.
Він відмовився уточнювати подробиці атак, але наголосив, що вони відбувалися в законній площині відповідно до політики Пентагону та під цивільним наглядом.
“Моя робота – надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю”, – додав Накасоне, не уточнивши, якими саме є ці варіанти.
За словами генерала, він щодня прораховує можливість кібератаки Росії на Сполучені Штати, тому дії на випередження в кіберпросторі, які дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США і союзників.
У цьому, додав Накасоне, допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами заходу, яка почалася у 2018 році.
“Здатність обмінюватись інформацією, здатність перевірити її точність та своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з РФ, – “Н”)”, – наголосив генерал.
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