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Facebook заблокував мережу акаунтів із РФ і Білорусі, що закликали ЗСУ здатися

13/04/2022 17:25

Соціальна мережа Facebook заблокувала створену в Росії та Білорусі мережу акаунтів, спрямовану проти України та українських військових.

Про це йдеться в повідомленні на сайті  Лабораторії цифрової криміналістики Атлантичної ради (DFRLab).

“Кампанія Ghostwriter активізувала зусилля зі злому облікових записів українських військовослужбовців у соціальних мережах. У деяких випадках операція Ghostwriter успішно перехоплювала облікові записи військових та розміщувала відео із закликами до українських солдатів здатися. Facebook заявив, що заблокував ці відео та заборонив іншим користувачам ділитися ними”, – повідомили в DFRLab.

Facebook також заявив, що зірвав дії пов’язаних з урядом суб’єктів із Росії та Білорусі, які займалися кібершпигунством та таємними операціями проти України.

Зокрема, у межах цих операцій поширювали дезінформацію про Україну.

Наприклад, що начебто “українські політичні лідери залишили країну в перший день [повномасштабного] вторгнення”, що начебто “українські військові здалися без бою”.

Facebook заблокував мережу із тимчасово окупованого Луганська, яка просувала два проросійські сайти — kavkazru.press та politica.in.ua.

Із Facebook та Instagram також видалили групу акаунтів, які проводили скоординовані атаки проти України.

“Ця мережа керувала кількома сайтами новин для поширення антиукраїнських повідомлень. Акаунти у цій мережі нібито зареєстровані у Києві. Мережа використовувала підроблені облікові записи, фотографії профілів, створені штучним інтелектом, та вигаданих осіб, щоб ввести користувачів в оману”, – йдеться в повідомленні.

У Facebook уточнили, що ця мережа була підключена до іншої, закритої в 2020 році, пов’язаної з сайтами пропагандистських видань News Front та South Front.

Ще близько 200 справжніх та фейкових облікових записів Facebook видалив за різні порушення. Зокрема, з цих акаунтів подавали тисячі скарг на осіб в Україні та Росії.

“Люди, які стоять за цією мережею, використовували групу кулінарної тематики для координації діяльності. Повідомляється, що мережа стала активнішою в середині лютого перед вторгненням. Facebook заявив, що мережа була пов’язана з російською мережею, видаленою в 2019 році”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у DFRLab вказали, що після обмеження доступу до Twitter російські урядові акаунти перейшли до Telegram та VK.

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