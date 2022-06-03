Київ за 100 днів війни: 28 ракетних прильотів, 95 смертей цивільних

За сто днів повномасштабної війни з Росією по Києву вдарило 28 ворожих ракет. Унаслідок російської агресії загинули 95 мирних жителів, зокрема четверо дітей.
Такі цифри назвали у Київській міській військовій адміністрації 3 червня.
“Противник випускав десятки ракет, 28 з них вдарили по Києву. Ворог забрав життя 95 цивільних, зокрема 4 дітей.
За цей час російські війська пошкодили у Києві 412 об’єктів, із них 233 житлових будинки, 36 приватних садиб, 46 шкіл та 29 дитячих садочків”, – йдеться в повідомленні.
“Ми запам’ятали кожен ракетний удар та артилерійський обстріл, який ворог, від безсилля, наніс столиці”, – наголосили в міській адміністрації, пообіцявши, що Київ швидко відновиться, на відміну від РФ.
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