Home / Війна / Київ за 100 днів війни: 28 ракетних прильотів, 95 смертей цивільних

Київ за 100 днів війни: 28 ракетних прильотів, 95 смертей цивільних

03/06/2022 18:31

За сто днів повномасштабної війни з Росією по Києву вдарило 28 ворожих ракет. Унаслідок російської агресії загинули 95 мирних жителів, зокрема четверо дітей.

Такі цифри назвали у Київській міській військовій адміністрації 3 червня.

“Противник випускав десятки ракет, 28 з них вдарили по Києву. Ворог забрав життя 95 цивільних, зокрема 4 дітей.

За цей час російські війська пошкодили у Києві 412 об’єктів, із них 233 житлових будинки, 36 приватних садиб, 46 шкіл та 29 дитячих садочків”, – йдеться в повідомленні.

“Ми запам’ятали кожен ракетний удар та артилерійський обстріл, який ворог, від безсилля, наніс столиці”, – наголосили в міській адміністрації, пообіцявши, що Київ швидко відновиться, на відміну від РФ.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 100 – 03.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Посол США назвала основні виклики в роботі в Україні

Посол США Бріджит Брінк назвала основними викликами в роботі в Україні розв’язану Росією війну та зміцнення демократії. Про це дипломатка заявила в п’ятницю, 3 червня, в ефірі національного телемарафону,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse