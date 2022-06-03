Home / В окупації / На Херсонщині відновили український зв’язок та інтернет

На Херсонщині відновили український зв’язок та інтернет

03/06/2022 12:45

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області знову з’явився зв’язок та інтернет від українських операторів. Загарбники сьогодні дали живлення на українські мобільні та інтернет-мережі.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив в ефірі телемарафону радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає “Укрінформ”.

“Мобільний зв’язок вимкнули три доби тому і примушували, фактично, наших людей брати російські “сімки”. Ми ж розуміємо, що ці російські сімки вони обмінювали на паспортні дані.

Але через шалений дух опору окупант, мабуть, зрозумів, що це може закінчитись дуже погано, тому що всі люди знову, як було раніше, вийдуть з голими руками на окупантів, доводячи, що тут їх ніхто не чекає і ніколи тут не буде ніякої “хенеерії”.

Тож сьогодні зранку дали живлення на українські мережі – з’явився і “Київстар”, і Vodafone”, – сказав Хлань.

Він додав, що плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв’язком провалилися, і це ще одна перемога херсонців.

Нагадаємо, у Херсонській області зник інтернет та мобільний зв’язок від українських операторів 30 травня.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації заявила, що найближчим часом відновити зв’язок у Херсонській області, ймовірно, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під контролем окупаційного режиму та російських військових.

Читайте також:
На Херсонщині російський військовий розстріляв подружжя у їхньому дворі

На Херсонщині військові РФ намагаються найнятися на збір полуниці

Унікальних переглядів: 6
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд повернув Міноборони 2,5 тис. гектарів на Одещині

Міністерство оборони України повернуло у своє підпорядкування 2,5 тис. га в Одеській області та понад тисячу метрів нерухомості, які свого часу були виведені зі сфери його управління. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse