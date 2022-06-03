На Херсонщині відновили український зв’язок та інтернет

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області знову з’явився зв’язок та інтернет від українських операторів. Загарбники сьогодні дали живлення на українські мобільні та інтернет-мережі.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив в ефірі телемарафону радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає “Укрінформ”.

“Мобільний зв’язок вимкнули три доби тому і примушували, фактично, наших людей брати російські “сімки”. Ми ж розуміємо, що ці російські сімки вони обмінювали на паспортні дані.

Але через шалений дух опору окупант, мабуть, зрозумів, що це може закінчитись дуже погано, тому що всі люди знову, як було раніше, вийдуть з голими руками на окупантів, доводячи, що тут їх ніхто не чекає і ніколи тут не буде ніякої “хенеерії”.

Тож сьогодні зранку дали живлення на українські мережі – з’явився і “Київстар”, і Vodafone”, – сказав Хлань.

Він додав, що плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв’язком провалилися, і це ще одна перемога херсонців.

Нагадаємо, у Херсонській області зник інтернет та мобільний зв’язок від українських операторів 30 травня.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації заявила, що найближчим часом відновити зв’язок у Херсонській області, ймовірно, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під контролем окупаційного режиму та російських військових.

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