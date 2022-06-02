На Херсонщині російський військовий розстріляв подружжя у їхньому дворі

У селищі Високопілля на Херсонщині російський військовослужбовець розстріляв подружжя у їхньому власному дворі.
Про це в четвер, 2 червня, повідомила пресслужба прокуратури.
“За даними слідства, 1 червня 2022 року у смт Високопілля невстановлений військовий, з-поміж армії РФ, розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їхньому власному дворі.
Від вогнепальних поранень чоловік і жінка загинули на місці”, – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Правоохоронці встановлюють обставин подій та ідентифікують зловмисників, зазначили у прокуратурі.
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