На Херсонщині російський військовий розстріляв подружжя у їхньому дворі

У селищі Високопілля на Херсонщині російський військовослужбовець розстріляв подружжя у їхньому власному дворі.

Про це в четвер, 2 червня, повідомила пресслужба прокуратури.

“За даними слідства, 1 червня 2022 року у смт Високопілля невстановлений військовий, з-поміж армії РФ, розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їхньому власному дворі.

Від вогнепальних поранень чоловік і жінка загинули на місці”, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці встановлюють обставин подій та ідентифікують зловмисників, зазначили у прокуратурі.

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