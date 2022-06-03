На Луганщині боєць ТрО підірвав російський танк, закинувши гранату в люк. ВІДЕО

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У мережу виклали відео з кадрами бою в селищі міського типу Комишуваха, що в районі Попасної на Луганщині. Боєць ТрО ЗСУ підриває танк гранатою, закинувши її в люк.
Сюжет поширив тг-канал “Брати по зброї”.
Зазначається, що бій у Комишувасі відбувався 30-31 травня.
“Це наша територіальна оборона. Сергій Сосюра, боєць 131-го батальйону ТрО героїчно знешкоджує російський танк, застрибнувши на нього та закинувши в середину гранату. Таке нечасто побачиш”, – ідеться в підписі.
“…Але героїзм на полі бою, як правило, доводиться проявляти внаслідок прорахунків у розвідці. Коли легко озброєна група 131-го батальйону спробувала увійти до Комишувахи, там уже неочікувано були росіяни – з танками та БТРами. В хатах, які, нібито, мали бути пустими, окупанти зробили позиції.
“Курили перед будинками і були дуже здивовані, побачивши нас”, – каже один з українських військових.
Українці прийняли бій. Окупантів прикривала арта. По територіалах відпрацювала російська авіація. Та навіть у таких умовах, озброєні лише стрілецькою, гранатами та РПГ, звичайні хлопці-ТрОвці підсмажили два танки з літерами Z. Один з них ви бачите.
На жаль, через перевагу в кількості противника українці змушені були відійти. На щастя, наші військові вміють робити висновки. І наступного разу розвідка не підведе”, – коментує журналіст Андрій Цаплієнко.
Як відомо, 131-й батальйон ТрО ЗСУ (Святошинський район Києва) було сформовано у 112-й столичній бригаді тероборони.
Комишуваха на карті ООС:
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