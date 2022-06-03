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У Лисичанську від ворожого артобстрілу загинула жінка, росіяни знищили пожежну частину

03/06/2022 09:08

Російські загарбники накрили вогнем артилерії Лисичанськ, загинула жінка. Також завдали ракетного удару по селищу Мирна Долина Попаснянського району на Луганщині.

Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків.

У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці.

Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

Вчора (2 червня) зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку”, – написав він.

Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

За словами голова ВЦА Лисичанська Олександра Заїки, у Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура та житлові будинки.

Він наголосив, що траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійними обстрілами окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.

У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п’ята частина населення Лисичанська.

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