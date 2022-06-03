У Лисичанську від ворожого артобстрілу загинула жінка, росіяни знищили пожежну частину

Російські загарбники накрили вогнем артилерії Лисичанськ, загинула жінка. Також завдали ракетного удару по селищу Мирна Долина Попаснянського району на Луганщині.
Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків.
У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці.
Вчора (2 червня) зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку”, – написав він.
За словами голова ВЦА Лисичанська Олександра Заїки, у Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура та житлові будинки.
Він наголосив, що траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійними обстрілами окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.
У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п’ята частина населення Лисичанська.
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