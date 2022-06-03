Окупанти закривають Маріуполь і посилюють режим фільтрації, – радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вирішили посилити режим фільтрації і карально-пошукові загони через зростання незадоволення містян.
Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у телеграмі.
“Вчора на великій нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було прийнято рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього.
Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу”, – повідомив Андрющенко.
Він зазначив, що самопроголошеного “мера” Маріуполя Костянтина Іващенка призначили головою штабу тероборони так званої “ДНР”, і це “фактично дорога на кладовище”.
“Це наслідок незадоволення та запровадження персональної відповідальності за антиросійські настрої міста”, – пояснив Андрющенко.
За його словами, в кулуарах окупаційної влади обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.
“Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано – чергова дурість”, – наголосив радник мера, закликавши маріупольців не повертатись у місто у жодному разі, а хто в місті – намагатися втекти.
“Хто в місті – біжіть навіть через Росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше”, – сказав Андрющенко.
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