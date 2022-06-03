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Над Одещиною і Миколаївщиною збито 4 крилаті ракети, які Росія випустила з моря

03/06/2022 23:50

Під час повітряної тривоги близько 23-ї години у п’ятницю, 3 червня, Збройні сили України збили щонайменше чотири крилаті ракети, запущені по українських містах із кримського напрямку.

Про це з посиланням на Оперативне командування “Південь” повідомляє телеграм-канал Одеської міськради.

“Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще три крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною“, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОК “Південь”, наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебувають три російські ракетні кораблі, п’ять великих десантних кораблів та один підводний човен.

“Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку”, – уточнили в ОК.

На той час повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України (крім тимчасово окуповних Херсонщини та Криму).

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