Над Одещиною і Миколаївщиною збито 4 крилаті ракети, які Росія випустила з моря

Під час повітряної тривоги близько 23-ї години у п’ятницю, 3 червня, Збройні сили України збили щонайменше чотири крилаті ракети, запущені по українських містах із кримського напрямку.
Про це з посиланням на Оперативне командування “Південь” повідомляє телеграм-канал Одеської міськради.
“Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще три крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною“, – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ОК “Південь”, наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебувають три російські ракетні кораблі, п’ять великих десантних кораблів та один підводний човен.
“Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку”, – уточнили в ОК.
На той час повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України (крім тимчасово окуповних Херсонщини та Криму).
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