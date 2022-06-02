В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами, – ОК “Південь”

В Чорному морі кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами, зросла з двох до трьох.

Про це вночі в четвер, 2 червня, повідомила пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Водночас зазначається, що десантних кораблів не спостерігається.

Зазначається, що росіяни відтягнули свої два підбиті “Раптори” від Зміїного до пункту базування в Севастополі із “залишками надії” їх реанімувати.

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