За 100 днів війни РФ не досягла жодної стратегічної цілі, – розвідка Британії

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За сто днів вторгнення в Україну Російська Федерація не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Наголошується, що російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади.

До відбиття наступальних операцій Росії призвели стійкий український опір та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

РФ зараз досягає там тактичного успіху, російські сили створили та зберегли імпульс і сьогодні, схоже, володіють ініціативою над українським опором, йдеться у зведенні.

Агресор контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні.

Росія досягла цих недавніх тактичних успіхів за рахунок значних втрат ресурсів і за рахунок концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії.

Водночас Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках і всі вони перейшли до оборони.

“Порівняно з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час”, – йдеться в огляді.

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