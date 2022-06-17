ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 114 – 17.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом “Тор” на борту, який віз окупантів і зброю на Зміїний, інформує пресслужба ВМСУ.

“Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу “Тор” не завадила ВМС ЗСУ демілітаризувати російських загарбників”, – йдеться в повідомленні.

Ранок

Близько 5-ї ранку ворог почав обстрілювати через кордон із міномета Хотінську громаду на Сумщині. Всього 30 “приходів”. Жертв і руйнувань попередньо немає, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Ранок

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до саміту Альянсу в Мадриді його члени мають узгодити нову модель оборони східного флангу, що викликане повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Ранок

Російські окупанти зранку вдарили ракетами по Миколаєву. Одна людина загинула, шестеро – поранені, серед них дитина. Є руйнування жилових будинків, повідомили мер та голова ОВА.

9:25

На фото зафіксовані дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 “Ураган”, які були знищені артилеристами Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутні війська ЗС України.

“Полювання на російських окупантів продовжується!” – сповіщає пресслужба Командування ДШВ.

Після восьмої

ОГП: станом на ранок 17 червня більше 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 322 дитини загинуло та понад 581 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще двох дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ міста Маріуполь в період із березня по травень.

8:20

14-та окрема механізована бригада ЗСУ імені князя Романа Великого показала влучну роботу своїх воїнів по ворожій техніці на Донбасі:

7:05

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.

На Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм.

Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєверодонецьк. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакине, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

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Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 105 ОБОРОНИ, 08.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 106 ОБОРОНИ, 09.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.