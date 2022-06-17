Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, є загиблий та поранені

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Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, одна людина загинула, шестеро – поранені.

Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у телеграмі.

“Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники”, – написав він.

Згодом глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула і ще шестеро поранені, середи них – дитина.

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