Home / Війна / У Повітряних силах пояснили, чому збивають не всі ворожі ракети

У Повітряних силах пояснили, чому збивають не всі ворожі ракети

14/06/2022 18:51

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, чому українські захисники збивають не всі ракети ворога.

Про це в вівторок, 14 червня, повідомляє АрміяInform.

“Ракета – виріб складний, високотехнологічний, вона спроєктована так, щоб летіти на наднизьких висотах. Тобто, вона може летіти, скажімо, над руслом Дністра на висоті 50 метрів, як це уже траплялося, і просто у якийсь момент зникнути з наших радарів. Тут потрібно розуміти просту річ: ми не маємо системи протиракетної оборони, ми маємо ППО – протиповітряну оборону.

Наші зенітні ракетні комплекси С-300 та Бук-М1 призначені для того, щоб збивати літальні апарати – літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати. Крилата ракета для них – надзвичайно складна ціль. Втім, сьогодні ми збиваємо і крилаті ракети, до того ж – дедалі більше”, – сказав офіцер.

Речник Повітряних Сил пояснив, що збивати крилаті ракети льотчики та зенітники вчилися всі 8 років війни, готуючись до їх можливого застосування противником.

Робили це, тренуючись на “Рейсах” – радянських розвідувальних БПЛА, які мають приблизно такі ж швидкості й висоти польотів.

До війни вишкіл військ ППО здійснювався на полігоні “Чауда” у тимчасово окупованому Криму, до цього року – на полігоні “Ягорлик”, що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині.

Завдяки цьому досвіду екіпажі винищувальної авіації та розрахунки зенітних ракетних комплексів навчилися збивати крилаті ракети, а сьогодні відточують цей досвід на практиці, збиваючи все більше ворожих ракет різних типів і модифікацій. А це – цілі набагато більш складні й високотехнологічні, ніж радянські БПЛА, які була за мішені.

Читайте також:
“Цей МіГ-29 був поранений”: в мережі показали роботу винищувача ПС ЗСУ, який повернувся у стрій

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У центрі Києва відкривається виставка “Комунізм = рашизм”

У центрі Києва, на Михайлівській площі, відкривається виставка “Комунізм = рашизм”. Експозицію влаштовує команда Архіву національної пам’яті. Відкриття заплановане на середу, 15 червня, о 17:00. Виставка “Комунізм = рашизм”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse