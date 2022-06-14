У Повітряних силах пояснили, чому збивають не всі ворожі ракети

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Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, чому українські захисники збивають не всі ракети ворога.

Про це в вівторок, 14 червня, повідомляє АрміяInform.

“Ракета – виріб складний, високотехнологічний, вона спроєктована так, щоб летіти на наднизьких висотах. Тобто, вона може летіти, скажімо, над руслом Дністра на висоті 50 метрів, як це уже траплялося, і просто у якийсь момент зникнути з наших радарів. Тут потрібно розуміти просту річ: ми не маємо системи протиракетної оборони, ми маємо ППО – протиповітряну оборону.

Наші зенітні ракетні комплекси С-300 та Бук-М1 призначені для того, щоб збивати літальні апарати – літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати. Крилата ракета для них – надзвичайно складна ціль. Втім, сьогодні ми збиваємо і крилаті ракети, до того ж – дедалі більше”, – сказав офіцер.

Речник Повітряних Сил пояснив, що збивати крилаті ракети льотчики та зенітники вчилися всі 8 років війни, готуючись до їх можливого застосування противником.

Робили це, тренуючись на “Рейсах” – радянських розвідувальних БПЛА, які мають приблизно такі ж швидкості й висоти польотів.

До війни вишкіл військ ППО здійснювався на полігоні “Чауда” у тимчасово окупованому Криму, до цього року – на полігоні “Ягорлик”, що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині.

Завдяки цьому досвіду екіпажі винищувальної авіації та розрахунки зенітних ракетних комплексів навчилися збивати крилаті ракети, а сьогодні відточують цей досвід на практиці, збиваючи все більше ворожих ракет різних типів і модифікацій. А це – цілі набагато більш складні й високотехнологічні, ніж радянські БПЛА, які була за мішені.

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