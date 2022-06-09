“Цей МіГ-29 був поранений”: в мережі показали роботу винищувача ПС ЗСУ, який повернувся у стрій

У мережі показали винищувач Повітряних сил ЗС України, який після отриманих уражень хвостової частини був відремонтований і вже повернувся до виконання бойових завдань у небі.

Про це стало відомо в четвер, 9 червня.

“Цей український МіГ-29 був поранений, але після лікування повернувся в стрій”, – написав у фейсбуці авіаційний блогер Віталій Трубников, додавши фото.

У коментарях поширюють відео Повітряного командування “Захід” ПС ЗСУ, зазначаючи, що йдеться про цей самий літак у небі:

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