ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 106 – 09.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. гетьмана Івана Виговського сплять на своїх позиціях у перерві між боями. Фото: ФБ Леонід Остальцев

Ранок

У Московській області помічений ешелон із танками Т-80БВ. Координати – 56.2877065, 37.5012973.

Ранок

На тимчасово окупованій Луганщині, в селі Кадіївка Алчевського району, горить стадіон, де розташовувалася база ПВК “Вагнера”. Світлину поширив військовий історик та експерт Михайло Жирохов.

“Хех, чує моє серце, що у нас з’явилася “довга рука”… Окупований Стаханов (Кадіївка), Луганська область. Горить стадіон “Перемога”, де була база росіян (ПВК Вагнер). За попередньою інформацією – лише 1 вижив”, – написав він.

Напередодні

Сполучені Штати відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

Ранок

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом узаконюють дії Путіна.

“Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось сказав, що Адольф Гітлер мав “зберегти обличчя”? Що ми повинні діяти так, щоб не принизити Адольфа Гітлера? Я не чув таких голосів»” — сказав Дуда в інтерв’ю виданню Bild.

За його словами, Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки.

9:15

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до ранку 9 червня орієнтовно становлять (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько/ about 31700 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1398 (+5),

бойових броньованих машин – 3438 (+9),

артилерійських систем – 711 (+8),

РСЗВ – 213,

засобів ППО – 96,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3),

крилатих ракет – 125,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15),

спеціальної техніки – 53

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Напередодні

На одній з артилерійських позиції окупаційних сил Росії у Луганській області стався вибух 152-мм причіпної гармати-гаубиці Д-20. На оприлюднених фотографіях видно наслідки вибуху: відбувся вибух заряду, а не снаряда.

Ранок

Внаслідок ворожих ударів із РСЗВ у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Загинули щонайменше двоє людей, ще четверо – отримали поранення.

Ранок

На Донеччині тривають активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Ворог завдав ракетних ударів по Бахмуту, Кураховому, с. Щурове, бив із важкої артилерії по Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці. За добу чотири цивільні людини загинули, ще 11 – поранені.

Ранок

На Херсонщині ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом минулого дня та ночі були чутно і у Херсоні, і в передмістях.

У Херсоні та інших містах області почала з’являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.

Ранок

Окупанти обстріляли Інгульську громаду. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджено житлові будинки. Миколаївський район: внаслідок обстрілів Куцурубської громади в селі Прибузьке пошкоджена лінія електропередачі.

8:30

Увечері ворог знову через кордон обстріляв Сумщину, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“8 червня після 21:00 з території Росії був мінометний обстріл Шалигінської громади, 14 вибухів. Ближче до 22-ї години ворог відкрив артилерійський вогонь по цих же територіях. Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає”.

Ранок

Колова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай:

Росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, водночас розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини. Щонайменше чотири загиблих жителів області. Один із них – сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок.

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська загинула жінка, а її донька отримала поранення.

За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали 6 лисичан. 4 з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.

8 червня ввечері росіяни двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню “Азот”, у результаті чого пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку.

7:31

Дніпропетровщина: уночі ворог знову обстріляв Криворізький район. П’ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

7:10

За інформацією від ГШ ЗСУ, в бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат – орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими.

Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців із числа цієї бригади.

7:10

На Харківському напрямку ворог, з метою підвищення стійкості оборони, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли наших підрозділів.

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкине, Асіївка, Чепіль та Уди.

7:10

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька.

Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій наших підрозділів здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК “Точка-У”.

Перша година

У Харкові після обстрілу міста ввечері 8 червня зник телевізійний сигнал. Відсутність ефірного телемовлення підтвердив у соцмережах член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.

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Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 105 ОБОРОНИ, 08.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.