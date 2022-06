В окупантів розірвало 152-мм гаубицю Д-20

На одній з артилерійських позиції окупаційних сил Росії у Луганській області стався вибух 152-мм причіпної гармати-гаубиці Д-20. На оприлюднених фотографіях видно наслідки вибуху.

Про це у четвер, 9 червня, пише “Мілітарний”.

За даними видання, відбувся вибух заряду, а не снаряда.

“Так відбувається, коли від тривалого часу зберігання в неправильних умовах частина пороху в заряді кришиться в пил. Відповідно різко збільшується площа поверхні горіння і відповідно тиск порохових газів. У результаті відбувається розрив казенної частини гаубиці”, – пояснює “Мілітарний”.

#Ukraine: A D-20 152mm howitzer, belonging to Russian LNR forces, was ripped apart due to a malfunction. From what is seen, the most possible reason is a propellant charge explosion, which can happen due to long term storage in improper conditions. pic.twitter.com/MlejUx2v47

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022