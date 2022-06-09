У Європі перебувають 4,8 млн українських біженців, – ООН

Згідно з аналізом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз у європейських країнах перебуває близько 4,8 млн біженців з України.
Про це в четвер, 9 червня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на оновлені дані ООН.
За даними УВКБ ООН у Женеві, від початку агресивної війни Росії було зареєстровано майже 7,3 мільйона перетинів кордону України для виїзду за кордон.
Статистика також показує 2,3 мільйона перетинів кордону у зворотному напрямку, тобто з-за кордону до України. Не виключено, що цей показник зафіксував людей, які їздили туди і назад кілька разів.
Статистика нічого не говорить про те, на який період повернулись люди до України.
Загалом 3,2 мільйона українців у Європі зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або у подібних національних програмах захисту.
За даними УВКБ ООН, більшість українських біженців проживає в сусідній Польщі: понад 1,15 млн осіб. За оцінками, з лютого з України до Росії втекли 1,1 млн людей.
Третьою за величиною країною, що приймає, є Німеччина з 780 тисячами біженців, за нею слідують Чехія, Італія та Іспанія.
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