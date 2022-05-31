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Болгарія зупинила державну програму розміщення українських біженців

31/05/2022 11:37

Болгарія не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях із червня через початок літнього туристичного сезону.

Про це заявила віцепрем’єрка Каліна Константинова, передає “Радіо Свобода” у вівторок, 31 травня.

Натомість було запропоновано переїзд вглиб країни. Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни.

Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам (які держава сплатила та організувала), жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії”, – сказала урядовиця.

За офіційними даними, з початку російського вторгнення в Україну до Болгарії прибуло майже 300 тисяч українців. Понад 110 тисяч з них отримали тимчасовий захист і притулок від держави.

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