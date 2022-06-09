Під час останнього обміну до Києва привезли 58 тіл загиблих із “Азовсталі”. Поховають на схилах Дніпра

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До Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських бійців із “Азовсталі”. У Патронатній службі “Азову” “Янголи Азову” припускають, що четверо з-поміж загиблих служили в окремому загоні спеціального призначення Нацгвардії “Азов”.

Про це у четвер, 9 червня, повідомили у пресслужбі полку в коментарі “Громадському”.

“Згідно з певними домовленостями, спочатку планувалося, що буде обмін 50 на 50 тіл загиблих військовослужбовців. Але на територію України вчора привезли 58 тіл із території заводу “Азовсталь”, — зазначили в “Азові”.

Там нагадали, що під час попереднього обміну в Україну доставили 162 тіла, з яких приблизно 40 “азовців”. За попередньою інформацією, серед 58 тіл, привезених 9 червня, 4 — бійці полку “Азов”.

У загоні спецпризначення також розповіли, що процесом упізнання тіл займається Патронатна служба полку «Азов», яку очолює Олена Толкачова.

«Вони зараз працюють разом із ветеранами полку “Азов”, бійцями ССО “Азов Київ”, також присутні судмедексперти. Допомагає Асоціація родин захисників “Азовсталі”, яка надає родичам консультативну інформацію», — кажуть в «Азові».

І зауважують, що процес ідентифікації загиблих буде довгим та складним, адже у більшості випадків треба проводити процедуру ДНК.

В «Азові» кажуть, що ховати тіла загиблих захисників «Азовсталі» (не лише «азовців») надалі планують на Меморіалі загиблим героям «Азовсталі». Його планують звести на схилах Дніпра.

«Це буде біля найбільшого прапора України, поруч із Меморіалом загиблих у Другій світовій війні. Поховання буде проходити в міру ідентифікування тіл загиблих і тільки за згодою батьків або близьких родичів», — пояснили в полку.

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