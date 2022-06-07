До Києва привезли тіла загиблих оборонців з “Азовсталі”

До Києва привезли тіла загиблих українських військовослужбовців із маріупольського заводу “Азовсталь”.
Про це у вівторок, 7 червня, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Асоціацію родин захисників “Азовсталі”.
Патронатна служба полку “Азов” зустріла і разом із лікарями провела огляд та опис 160 тіл.
“Серед тіл загиблих третина – бійці полку “Азов”. Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовують”, – ідеться у повідомленні.
Судмедексперти ведуть роботи, які, попередньо, можуть тривати до трьох місяців.
Згодом родини загиблих запросять на експертизу та процедуру упізнання.
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