До Києва привезли тіла загиблих оборонців з “Азовсталі”

До Києва привезли тіла загиблих українських військовослужбовців із маріупольського заводу “Азовсталь”.

Про це у вівторок, 7 червня, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Асоціацію родин захисників “Азовсталі”.

Патронатна служба полку “Азов” зустріла і разом із лікарями провела огляд та опис 160 тіл.

“Серед тіл загиблих третина – бійці полку “Азов”. Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовують”, – ідеться у повідомленні.

Судмедексперти ведуть роботи, які, попередньо, можуть тривати до трьох місяців.

Згодом родини загиблих запросять на експертизу та процедуру упізнання.

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