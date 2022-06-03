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“Очі “Азовсталі”: оборонцю Маріуполя Дмитру Козацькому присудили нагороду Grand Press Photo 2022

03/06/2022 13:15

Українському військовому, оборонцеві Маріуполя Дмитру Козацькому (“Оресту”), якого називають “очима Азовсталі” за фото із оточеного російськими військами міста, присудили спеціальну нагороду престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує польське видання Press.

“Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми чекатимемо на нього, живого і здорового”, – сказала під час урочистої церемонії вручення нагород голова фундації Grand Press Вероніка Міровська.

Фото: Press.pl

У листі до учасників церемонії посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив, що праця фоторепортерів є дуже важливою, і багато з них заплатили найвищу ціну, намагаючись задокументувати воєнні злочини.

Від імені українців він подякував усім журналістам, які щодня із загрозою для життя документують звірства війни, яку Росія веде проти України.

На фотографії цьогорічного переможця польської фотопремії Войцєха Гжендзінського (The Washington Post) зображена українка Ірина Манюкіна, яка грає на фортепіано у зруйнованій від вибуху авіабомби власній квартирі у Білій Церкві на Київщині.

Фото: Войцєх Гжендзінський/The Washington Post

Коментуючи це фото, автор зазначив, що це був один з надзвичайних моментів, які спрацювали в цій війні – “момент сили і героїзму” українців.

“Українці надають нове значення слову “гуманізм”. Не можна описати того, що Ірина дозволила мені бути в її будинку, який незадовго до цього зазнав бомбардування, а її доньку було поранено. Ірина робила своє – вона грала, я теж робив своє”, – сказав на сцені під час нагородження Гжендзінський.

Лауреатами польської нагороди стали ще декілька фоторепортерів, які зробили фотографії під час війни РФ в Україні.

Зокрема, це фоторепортер Gazeta Wyborcza Анджей Новіцький із фотографією залізничного вокзалу у Львові у перший день війни, Марек Березовський (Аgencja Reporter) з фотографією про наступ російських військ 24 лютого тощо.

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Україна

“Очі “Азовсталі”: оборонцю Маріуполя Дмитру Козацькому присудили нагороду Grand Press Photo 2022

Українському військовому, оборонцеві Маріуполя Дмитру Козацькому (“Оресту”), якого називають “очима Азовсталі” за фото із оточеного російськими військами міста, присудили спеціальну нагороду престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022. Про...

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