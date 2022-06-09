“Звільнення Херсонщини від рашистського сміття”: ЗСУ б’ють по окупантах із американських гаубиць M777. ВІДЕО

Українські військовослужбовці на Півдні успішно використовують на фронті американські гаубиці M777.

Як передає “Новинарня“, кадри зі знищенням ворожої техніки в четвер, 9 червня, опублікував у телеграмі військкор Андрій Цаплієнко.

“Подорож по чужій землі може бути небезпечна для вашого жалюгідного життя, виродки.

Збройні сили України потроху звільняють Херсонщину від рашистського сміття”, – написав він.

“На відео – американська гаубиця М777 демонструє влучність між Миколаєвом та Херсоном”, – додав він.

Читайте також:

Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами минулого століття. І самі ж на них підриваються