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Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами минулого століття. І самі ж на них підриваються

09/06/2022 12:22

Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого століття.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у четвер, 9 червня.

“Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок із радянськими мінами, виготовленими у 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж у передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час спроби встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах уже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

“З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають”, – поінформували у відомстві.

У результаті вдалого контрнаступу захисників України на херсонському напрямку окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій й водночас зазнали втрат у живій силі та техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження, зазначили в ГУР.

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