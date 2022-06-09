Окупанти шукають в Мелітополі додаткові холодильники для зберігання тіл ліквідованих росіян

У Мелітополі Запорізької області російська окупаційна “адміністрація” терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники, щоб зберігати тіла ліквідованих загарбників.

Про це в четвер, 9 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200»”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні російські військові приїхали на підприємство “Арон-М” та вивчили його холодильні камери.

“Обладнання визнали придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії повідомили про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців». Наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе”, – зазначає пресслужба ГУР.

Ці події пов’язані з великими втратами окупантів.

“Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому практикується так зване «дозоване» відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі”, – додали в пресслужбі врозвідки.

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