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В окупованому Мелітополі “гауляйтерка” Данильченко заявила про підготовку до “референдуму”

08/06/2022 21:18

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області проголошена загарбниками “міська голова” Галина Данильченко заявила про підготовку до так званого “референдуму”.

Про це вона сказала у відеозверненні, опублікованому в вівторок, 7 червня.

Данильченко повідомила, що перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко відвідуючи місто подякував працівникам житлово-комунальної сфери, медицини, освіти та “керівництву регіону” за те, що Мелітополь нібито “живе мирним життям”, а також “за внесок кожного мешканця міста в побудову нового життя”.

“А ми, своєю чергою, дуже вдячні РФ за ту допомогу та підтримку, яку нам надають у побудові цього життя. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією. РФ тут тепер назавжди. І ми тепер починаємо готуватись до референдуму”, – сказала вона.

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