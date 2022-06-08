В окупованому Мелітополі “гауляйтерка” Данильченко заявила про підготовку до “референдуму”

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області проголошена загарбниками “міська голова” Галина Данильченко заявила про підготовку до так званого “референдуму”.
Про це вона сказала у відеозверненні, опублікованому в вівторок, 7 червня.
Данильченко повідомила, що перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко відвідуючи місто подякував працівникам житлово-комунальної сфери, медицини, освіти та “керівництву регіону” за те, що Мелітополь нібито “живе мирним життям”, а також “за внесок кожного мешканця міста в побудову нового життя”.
“А ми, своєю чергою, дуже вдячні РФ за ту допомогу та підтримку, яку нам надають у побудові цього життя. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією. РФ тут тепер назавжди. І ми тепер починаємо готуватись до референдуму”, – сказала вона.
Читайте також:
Окупанти розмістили близько 30 танків за 35 кілометрів від Запоріжжя, – МОУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!